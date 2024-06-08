هل سنشهد حرب أهلية بالولايات المتحدة بعد الانتخابات.. سياسى أمريكى يجيب

قال ليف لارسون، محلل سياسي وعضو الحزب الجمهوري، إنه لا يعتقد بأنه سيكون هناك حرب أهلية داخل الشارع الإمريكي بعد الإنتخابات القادمة، مؤكدًا أن هناك استعداد لمنع حدوث أي توتر.

وأضاف "لارسون"، عبر مداخلة لبرنامج "الإنتخابات الإمريكية"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن "براود بويز"، هي جماعة خاصة لدعم المرشح ترامب، يحاولون إظهار أنفسهم، والعمل على إظهار القضايا الخاصة بالمجتمع.

ونوه، أن الديموقراطية في الولايات المتحدة لن تتأثر بأي نتيجة في الإنتخابات القادمة، مشيرًا أن أحداث السادس من يناير عام 2021، والذي حاول فيها مجموعة من أنصار ترامب بإقتحام البيت الأبيض، لن تتكرر مرة أخري.

وأشار، أن في الفترة الحالية نجد تنظيم للكثير من الفعاليات الخاصة بالمرشحين في الإنتخابات القادمة، مؤكدًا لن يمر في حياته شيء مثل ذلك، وبالتالي فالإنتخابات القادمة ستكن حماسية بسبب الأوضاع الأخيرة.