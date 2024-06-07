فريد زهران لـ"الشاهد": تم حل الأحزاب بعد ثورة 23 يوليو 1952

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه تم حل الأحزاب بعد ثورة 23 يوليو 1952.

وأضاف زهران خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news: أن ثورة 23 يوليو 1952 أعادت ترتيب الأولويات وأهم إنجازاتها جلاء الاحتلال الإنجليزي عن مصر في 1954.

وتابع: "تم وضع الديمقراطية في مرتبة متأخرة باعتبار أن توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أهم، وأنه يتم توفير حرية سياسية من خلال بناء ديمقراطية اجتماعية وهي مستمدة من الفكر السوفيتي والتجربة السوفيتية، وبناء عليه تم حل الأحزاب والاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي ودمجهم في حزب واحد، وأصبح هناك أشخاص محرومون من ممارسة النشاط السياسي".

وأكمل: "هذا كان جنبا إلى جنب مع فكر وملمح وضع الديمقراطية في مؤخرة الأهداف والمطالب، وهذا معناه أن السلطة قررت اعتقال المجال العام وليس فقط المجال السياسي، وهذا امتد للنقابات والجمعيات الأهلية، وتم احتكار الثروة مع السلطة وفقا لفكرة الرأسمالية المصرية أن القطاع الخاص لم ينجز ما يتمناه الشعب من إنجازات ولابد أن تكون الدولة والسلطة شيئا واحدا".

ويعد “الشاهد” الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية “إكسترا نيوز”، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.