الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المنتخب الأوليمبي يهزم كوت ديفوار بهدف وديًا

منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي

حقق منتخب مصر الأوليمبي الفوز على كوت ديفوار بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم الجمعة.

سجل مصطفى سعد ميسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة بعد كرة ارتدت بالخطأ من مدافع كوت ديفوار استغلها ميسي بتسديدة سكنت الشباك.

وكاد محمود صابر أن يسجل هدفًا رائعًا في الدقيقة 14 بعد تس\ديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتدت من العارضة.

وتراجع منتخب مصر الأوليمبي في الشوط الثاني في الوقت الذي استحوذ فيه منتخب كوت ديفوار على الكرة.

وتعد تلك المباراة هي الأولى بين مصر وكوت ديفوار حيث ستجمعهما مباراة أخرى يوم الثلاثاء المقبل وذلك خلال المعسكر الحالي في القاهرة.

ويقام المعسكر فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعدادات للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويتواجد منتخب مصر الأوليمبي في المجموعة الثالثة والتي تضم إسبانيا وجمهورية الدومينيكان بالإضافة إلى منتخب أوزبكستان صاحب المركز الثاني في كأس الأمم الآسيوية تحت 23 سنة.

ولعب منتخب مصر الأوليمبي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: أحمد عيد – عمر فايد – حسام عبد المجيد – كريم الدبيس

خط الوسط: محمود جهاد – محمود صابر – محمد شحاتة

خط الهجوم: مصطفى سعد – أسامة فيصل – بلال مظهر

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