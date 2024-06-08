حظك لمواليد برج الثور اليوم 8 يونيو 2024

نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج لكافة الأصعدة، المهنية والعاطفية والصحية، لكل برج وفيما يلي توقعات الأبراج يقدمها موقع "الدستور" فيما يخص برج الثور تابع السطور التالية.

نظرة عامة على توقعات برج الثور :

ادفن الماضي ولا تحفره أبدًا من أجل حياة سعيدة.

لقد وعدت بيوم مثمر على المستوى المهني.

اتخذ قرارات مالية ذكية اليوم.

ستتمتع أيضًا بصحة جيدة.

حظ مواليد برج الثور العاطفي:

تحكم في أعصابك اليوم أثناء قضاء الوقت مع حبيبك.

على الرغم من الخلافات، يجب أن تكوني مستعدة لقبول الشخص لتبقى سعيدة في علاقة الحب.

المشكلة البسيطة يمكن أن تؤدي إلى مشاجرة اليوم ويجب أن تكون الأولوية للحفاظ على العلاقة خالية من المشاكل. يمكنك إحياء الحب المفقود بعد لقائك اليوم مع الحبيب السابق.



حظ مواليد برج الثور الوظيفي:

قد لا يكون الجزء الأول من اليوم منتجًا ومكتبيًا، ومع ذلك، فإن الأمور ستكون على مايرام مع تقدم اليوم.

سيتم ترقية بعض الإناث إلى مناصب عليا.

حافظ على استغلال كل فرصة للنمو مهنيا.

سيحصل بعض الطلاب أيضًا على بطاقات قبول من جامعات أجنبية.

يمكن لرجال الأعمال إطلاق مشاريع جديدة بثقة في الجزء الأول من اليوم.

حظ مواليد برج الثور المالي:

تأكد من متابعة النفقات.

على الرغم من أن الثروة ستأتي من مصادر مختلفة، إلا أن أولويتك يجب أن تكون الادخار.

ستتم الموافقة على بعض القروض المالية اليوم وقد ترث أيضًا ممتلكات عائلية.

قد يطلب أحد الأخوة المساعدة المالية ويمكنك تقديمها لك ومع ذلك، قبل أن تقوم باعطاءه مبلغ كبير، تأكد من أنه سيتم سداده.



حظ مواليد برج الثور الصحي:

تأكد من الحفاظ على نمط حياة متوازن.

يجب أن تبدأ اليوم بممارسة الرياضة و احرص على شرب الكثير من الماء وأن تتمتع بحياة مكتبية وشخصية متوازنة. أولئك الذين لديهم مشكلة مرتبطة بالرئتين سيحتاجون إلى رعاية طبية أفضل.

قد تصاب بعض النساء بألم في المفاصل ومن الجيد استشارة الطبيب.

صفات مواليد برج الثور:



عاطفي، عملي، دقيق، صبور، فني، رحيم، غير متسامح، متكل، عنيد.

يوم الحظ: الجمعة.

لون الحظ: الوردي.

رقم الحظ 6.

حجر الحظ : الأوبال.

الابراج التي تتوافق مع برج الثور:

برج السرطان.

برج العذراء.

برج الجدي.

برج الحوت.

برج الثور.

برج العقرب.