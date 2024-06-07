فريد زهران لـ"الشاهد": ثورة 1952 أعادت ترتيب الأولويات وجلاء الإنجليز أهم إنجازاتها

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه تم وضع أول دستور للبلاد في عام 1923.

وأضاف زهران خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news: أن ثورة 23 يوليو 1952 أعادت ترتيب الأولويات وأهم إنجازاتها جلاء الاحتلال الانجليزي عن مصر في 1954.

وتابع:" كان هناك خلافات حول مدي تعبير الدستور عن طموحات الشعب المصري، واعتبر دستور 1923 ليس نهاية المطاف، وكان هناك نضالات أخري، حتي 1952 التي أعادت ترتيب الأولويات بطريقة مختلفة، وضعت الجلاء في الأولوية وأنجزت الجلاء في 1954، وتم الاحتفال بعيد الجلاء، وفي نفس الوقت الثورة رأت أنه لابد من ترتيب الأولويات وتم وضع الديمقراطية في مرتبة متأخرة باعتبار أن توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أهم، وأنه يتم توفير حرية سياسية من خلال بناء ديمقراطية اجتماعية وهي مستمدة من الفكر السوفيتي والتجربة السوفيتية، وبناء عليه تم حل الأحزاب والاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي ودمجهم في حزب واحد، وأصبح هناك أشخاص محرومون من ممارسة النشاط السياسي.

ويعد “الشاهد” الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية “إكسترا نيوز”، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.