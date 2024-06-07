الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بين ثورتى 19 و52.. فريد زهران يستعرض لـ"الشاهد" مراحل وضع الدستور المصرى

فريد زهران
فريد زهران

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مصر مرت بالعديد من مشروعات التطوير خلال الفترة بين ثورتي 1919 و1952.

وأضاف زهران خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news: أنه تم وضع أول دستور للبلاد في عام 1923.

وتابع:" وضع أول دستور 1923 وكان هناك نضال مستمر من أجل الجلاء، ففي الفترة من ثورة 1919 وحتي ثورة يوليو 1952 كانت هناك محاولة لبناء مشروع حداثي في مصر، وكان هناك خلافات حول مدي تعبير الدستور عن طموحات الشعب المصري، واعتبر دستور 1923 ليس نهاية المطاف، وكان هناك نضالات أخري، حتي 1952 التي أعادت ترتيب الأولويات بطريقة مختلفة".

ويعد “الشاهد” الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية “إكسترا نيوز”، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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