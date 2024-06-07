الاتصالات: ارتفاع عدد مكاتب البريد لـ4617 منفذا بنهاية مارس الماضي

كشفت مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر اليوم عن وزارة الاتصالات عن ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى نحو 4617 مكتبا بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 4385 مكتبًا عن نفس الفترة من عام 2023، بمعدل نمو سنوي 5.29% وشهري 0.20%.

وأضاف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد بلغ 23.36 ألف مستفيد بنهاية مارس الماضي بمعدل تغير 3.36%، مقارنة بنحو 24.17 ألف جنيه عن نفس الفترة عام 2023.

5.05 مستفيد بصرف المعاشات من البريد

وتابع التقرير، أن عدد المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد بلغ 5.05 مليون مستفيد خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بنحو 4.83 مليون مستفيد من العام السابق، بنسبة نمو سنوي 4.55% وشهري 3.06% بعد أن سجل 4.9 مليون مستفيد خلال فبراير السابق عليه.

وألمح التقرير أن عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية بلغ 745 ألف حوالة، مقارنة بنحو 1040 ألف حوالة عن نفس الفترة عام 2023، بمعدل تراجع سنوي 28.38%.

تطوير البريد المصري

خطة وزارة الاتصالات تطوير البريد المصري وزيادة فروعه والتوسع في الخدمات التي يقدمها بما يتواكب مع استراتيجية مصر الرقمية، ومتطلبات المواطنين، والتطور التكنولوجي العالمي.

وتم إضافة أكثر من 700 منفذ جديد للخدمات البريدية خلال اخر ٥ سنوات شملت مكاتب بريد، وأكشاكا بريدية، ومكاتب بريد متنقلة، ليصل إجمالي منافذ البريد إلى أكثر من 4600 منفذ على مستوى الجمهورية، منهم أكثر من 3950 منفذًا بريديًّا تم تطويره.



وتقوم الهيئة القومية للبريد بتزويد مكاتب البريد بنحو 1000 ماكينة صراف آلي جديدة على مستوى الجمهورية في يونيو المقبل ليصل إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي بالبريد إلى 2800 ماكينة، للتوسع في تقديم الخدمات المالية للمواطنين وأصحاب المعاشات.