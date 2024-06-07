الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زهران لـ"الشاهد": من 1919 لـ1952 كانت هناك محاولة لبناء مشروع حداثى فى مصر

فريد زهران
فريد زهران

كشف فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن شهادته بشأن ثورة يناير 2011.

وأضاف زهران خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news: قبل 25 يناير بعض الناس من بينهم دوائر معينة من الشباب تتصور إن يناير نبت ظهر فجأة غير مرتبطة الصلة بندوات طويلة متقطعة تمت وتوجت في الآخر بمشهد ثورة 25 يناير، أعتقد أن التجربة السياسية المصرية ما قبل ثورة 25 يناير مرت وانطلقت من تحولات كبري، وأبرز تحول أن مصر شهدت ختاما لمرحلة مع 23 يوليو 1952، كان بها سمات معينة لمرحلة بناء مشروع حديث، وفقًا لشعاري ثورة 1919 الجلاء والدستور وكان هما مشكلتي مصر في هذه الفترة، ووضع أول دستور 1923 وكان هناك نضال مستمر من أجل الجلاء".

وتابع: "في الفترة من ثورة 1919 وحتي ثورة يوليو 1952 كانت هناك محاولة لنباء مشروع حداثي في مصر".

ويعد “الشاهد” الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية “إكسترا نيوز”، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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