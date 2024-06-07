اللواء محيي نوح: "عبد الناصر" كان يتابع بنفسه تطورات معركة رأس العش

قال اللواء محيي نوح، بطل معركة رأس العش وأحد أبطال أكتوبر 1973، إن الرئيس جمال عبد الناصر كان يتابع معركة رأس العش بنفسه، لافتًا إلى أن معركة رأس العش هي بداية النصر ورجوع الروح القتالية للجنود.

وأضاف اللواء محيي نوح خلال لقاءه ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة صدى البلد: "فوجئت بزيارة الرئيس عبد الناصر لي عقب إصابتي في معركة رأس العش، وبدأ بتحفيزنا للقتال ورفع الروح المعنوية لنا، موضحًا أن الرئيس عبد الناصر طالب بتطوير الأسلحة وزيادة الإعداد البدني خلال المعركة".

وأوضح اللواء محيي نوح، أن معركة رأس العش كان بها العديد من العمليات الصعبة الناجحة خلال الحرب، معقبًا: "طلبت من الرئيس عبد الناصر المشاركة في المعركة رغم إصابتي".