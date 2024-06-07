قبل العيد.. رئيس "شعبة القصابين" يكشف معايير اختيار الأضاحي السليمة

كشف الدكتور مصطفي وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن مواصفات الأضحية السليمة.

وقال خلال تقديم برنامجها" كل الزوايا"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة،:" ألا تكون الأضحية عرجاء أو عوراء، وألا يوجد بها ما يخل بشروط الأضحية".

وأضاف أن أهم النصائح التي يجب على المواطنين مراعاتها خلال اختيار الأضحية، هي العمر، ويستخدم الجزارين لفظ «كاسر جوز» لتحديد عمر الأضحية الأفضل، وهي تعني الحيوان «كاسر سنتين من أسنان فكه» أو أستبدل زوجين من الأسنان اللبنية.

وتابع:" عمر الأضحية الأفضل في الخرفان 6 شهور، وفي الماعز عام، أما العجول سنتين، وفي الجمال 5 سنوات.