الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع طفلة وإصابة آخرين في حريق شقة غرب الإسكندرية

حريق - ارشيفيه
حريق - ارشيفيه

شهد شارع البستان بمنطقة البيطاش في حي العجمي غرب الإسكندرية، مصرع طفلة وإصابة الجدة والجد بحروق من الدرجة الثالثة والثانية، في حريق نشب بشقة سكنهم كما تمكنت قوات الحماية المدنية والحريق من السيطرة على حريق الشقة بالدور الثالث قبل امتدادها لباقي العقار.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق شقة في الدور الثالث بالعقار رقم 15 شارع الأمان متفرع من شارع البستان أمام أبراج العائلة البيطاش بنطاق حي العجمي، علي الفور انتقل قوة أمنية الي مكان البلاغ بصحبة سيارات الإطفاء والإسعاف، وتم استدعاء مسئولي حي العجمي الخاص بالمنطقة وإخطار الغاز والمياه والكهرباء لفصل المرافق.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق في الدور الثالث وتم السيطرة عليه، وانقاذ 3 اشخاص مصابين وهم ناهد علي عبد العال، 57 سنة، مصابة بحروق من الدرجة التالتة بالذراعين والوجه، ونقلت إلى مستشفي رأس التين، وسعد أحمد محمد  62 سنة، مصابا بحروق من الدرجة الثانية بالذراعين والوجه، ونقل الي مستشفي راس التين، وحفيدتهم جودي محمود أحمد 5 سنوات، مصابة بحروق شديدة ونقلت الي مستشفي العجمي وتوفيت بعد وصولها المستشفى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق، والنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفلة وإصابة اخرين حريق شقة غرب الاسكندرية البيطاش العجمي

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