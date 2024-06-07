الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل صحة مطروح يتابع التجهيزات النهائية لامتحانات الصف الثالث الثانوي تمريض

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والمشرف العام على لجان الامتحانات بمدارس التمريض بمطروح، الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الصف الثالث الثانوى بمدارس التمريض بمحافظة مطروح والتي ستنطلق السبت الموافق ٢٢ يونيو الجاري للعام الدراسى. 

_مراحل اعمال الطباعة

 

وبدأ وكيل صحة مطروح بتفقد أعمال طباعة الامتحانات بإدارة المدارس بالمديرية يرافقه الدكتور محمد لطفى مدير الإدارة واطمأن بنفسه على جميع مراحل أعمال الطباعة داخل المديرية ومراعاة السرية التامة لمختلف المراحل. 

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مدارس التمريض امتحانات الصف الثالث الثانوي وكيل صحة مطروح المشرف العام على الامتحانات مراحل اعمال الطباعة مطروح

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