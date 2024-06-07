وكيل صحة مطروح يتابع التجهيزات النهائية لامتحانات الصف الثالث الثانوي تمريض
تفقد مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح والمشرف العام على لجان الامتحانات بمدارس التمريض بمطروح، الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الصف الثالث الثانوى بمدارس التمريض بمحافظة مطروح والتي ستنطلق السبت الموافق ٢٢ يونيو الجاري للعام الدراسى.
_مراحل اعمال الطباعة
وبدأ وكيل صحة مطروح بتفقد أعمال طباعة الامتحانات بإدارة المدارس بالمديرية يرافقه الدكتور محمد لطفى مدير الإدارة واطمأن بنفسه على جميع مراحل أعمال الطباعة داخل المديرية ومراعاة السرية التامة لمختلف المراحل.