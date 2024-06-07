الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمم المتحدة: حرب غزة رفعت معدلات البطالة بالقطاع لـ 80%

غزة
غزة

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن الحرب في غزة أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة في القطاع الفلسطيني المحاصر إلى نحو 80 بالمئة.

وقالت وكالة العمل التابعة للأمم المتحدة، إن العدوان على غزة تسبب في خسارة الوظائف وسبل العيش على نطاق واسع، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت منظمة العمل الدولية في تقرير جديد أنجزته مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إنه منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر وصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى نسبة مذهلة بلغت 79،1 بالمئة.

وأضافت منظمة العمل الدولية أن معدل البطالة في الضفة الغربية وصل إلى 32 بالمئة.

وأوضحت أن متوسط معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعين بلغ 50،8 بالمئة.

لكنها لفتت إلى أن هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان أولئك الذين تركوا القوى العاملة لأن فرص العمل لم تعد متاحة لهم.

وأكدت منظمة العمل الدولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 83،5 بالمئة في قطاع غزة وبنسبة 22،7 بالمئة في الضفة الغربية خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ربى جرادات تظهر النشرة الجديدة الخسائر الفادحة التي ألحقتها الحرب في قطاع غزة بالأرواح، والوضع الإنساني البائس الذي تسببت به، يرافقها دمار واسع النطاق للأنشطة الاقتصادية وسبل العيش.

وأشارت إلى أنه في قطاع غزة أوقفت جميع منشآت القطاع الخاص إنتاجها تماما أو خفضت إنتاجها بشكل كبير، حيث فقد القطاع 85،8 بالمئة من قيمة إنتاجه أي ما يعادل 810 ملايين دولار أمريكي خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب.

ويمثل اقتصاد غزة حاليا 4،1 بالمئة من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني، انخفاضا من 16،7 بالمئة قبل الحرب.

ويأتي التقرير عن البطالة فيما تعقد منظمة العمل الدولية مؤتمر العمل الدولي السنوي في جنيف في الفترة من 3 إلى 14 يونيو.

الامم المتحدة غزة القطاع الفلسطيني وكالة العمل العدوان على غزة

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