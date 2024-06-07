إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 7 أشخاص في محافظة الدقهلية، إثر تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص على طريق جمصة - بلقاس أمام قرية الروضة مركز طلخا وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي ووجود عدد من المصابين علي طريق جمصه بلقاس امام قرية الروضة.

أنتقلت علي الفور سيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث طلخا الي مكان البلاغ وبالفحص

تبين اصابة 7 اشخاص منهم 5 مصابين تم نقلهم الي المستشفى لتلقي العلاج و2 مصاب تم إسعافهم بموقع الحادث ورفض النقل.

حيث اصيب في الحادث كلا من: احمد محمود احمد جوده، 24 سنة، ومقيم ببلقاس، مصاب بكسر مضاعف بالزراع الايمن وجروح قطعيه بالظهر وكدمات متفرقه بالجسم، واحمد ابراهيم عبدالغفار عبده، 31 سنة، مقيم بدكرنس، مصاب بكسر بالكتف الايمن وكدمات متفرقه بالجسم، و احمد شوقي عبدالسلام رمضان، 31 سنة، مقيم باحمدية ابوالفتوح، بلقاس، مصاب باشتباه كسر بالركبه اليسري وسحجات بالقدم، ومحمد ابراهيم محمد غلوش، 45 سنة، مقيم ببسنديلة بلقاس، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، ورفعت محمد رمضان خليفة، 69 سنة، مقيم بكفر بساط طلخا، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، واشتباه كسر بالساق اليمنى، وحنين السعيد محمد، 12 سنة، مقيم بلقاس، مصاب بكدمات بالجسم، واسعف ورفض النقل الي المستشفي، وروجينا السعيد محمد 8 سنوات، مقيمه، بلقاس، مصابة بكدمات بالجسم وجري إسعافها بموقع الحادث ايضًا.

جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف الي مستشفي المنصورة العام، وتحرر عن ذلك المحضر لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.