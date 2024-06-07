ضياء رشوان: إسرائيل تتحمل ضياع العام الدراسي على الأطفال الفلسطينيين

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن أكثر من ٢ مليون مواطن فلسطيني حاولوا النزوح من غزة، وأثناء التحرك يتم قصفهم من قبل العدوان الصهيوني الغاشم.

ضياع العام الدراسي على غزة

وأكد الإعلامي ضياء رشوان، خلال تقديمة برنامج " مصر جديدة" المذاع عبر فضائية " إي تي سي"، أن الدراسة في غزة اصبحت مستحيلة بصورة كبيرة، حيث تم قصف المدارس والجامعات، بل تم قصف المدارس التابعة للأنروا، وبالتالي الحرب على غزة تجاوزت كافة المعايير الدولية الإنسانية.

نسبة الأمية في فلسطين



وأضاف أن نسبة الأمية في الشعب الفلسطيني لا تزيد عن 3٪، وبالتالي غياب الدراسة هذا العام عن أبناء فلسطين أمر ليس مقبول بالنسبة لهم.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال عليها تحمل ما ارتكبته من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وكذالك عليها تحمل ضياع العام الدراسي.