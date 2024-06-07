بشرى سارة.. الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة اعتبارًا من السبت

قالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد غدا السبت انخفاضا فى معدل درجات الحرارة بالمقارنة مع اليوم الجمعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كل الزوايا" الذي يعرض على قناة اون وتقدمه الإعلامية سارة حازم: "يجب على المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة من 12 ظهرًا حتى 5 عصرا حيث مشهد تسجيل أعلي درجة حرارة فى هذا الوقت".

ونصحت الدكتورة منار غانم بضرورة استخدام شمسية أو كاب حال التعرض المباشر للشمس فى هذا التوقيت – وقت الظهيرة - مع تناول المرطبات والسوائل وتناول السوائل والمرطبات.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، استمرار الموجة شديدة الحرارة على جميع الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.