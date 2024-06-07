الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سلوى عثمان: كاملة أبو ذكري أعادت اكتشافي من جديد

سلوى عثمان
سلوى عثمان

قالت الفنانة سلوى عثمان، إنها تحب أن تعمل مع كل المخرجين، لافتة إلى أنها تتعلم شيء معين من كل مخرج تعمل معه. 

وأضافت “عثمان” خلال لقائها ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة، أنها تحب العمل مع كاملة أبو ذكري، ومحمد ياسين، وسامح عبدالعزيز، محمد سامي، اسماعيل فاروق، معقبة:" كل المخرجين اللي اشتغلت معهم عملت معهم أدوار حلوة".

وأشارت إلى أن المخرجة كاملة أبو ذكري أعادت اكتشافها من جديد، وشغلي مع كاملة أبو ذكري كان بمثابة البداية الثانية لي كممثلة، كنت أول مرة أعمل دور سجانة وكان دور جديد عليا لم أقدمه قبل ذلك، وكاملة أبو ذكري لها شغلها المميز".

وتابعت:" أستاذة كاملة لها طريقتها في الشغل ولها بصمتها، وهي مخرجة واقعية وتحب التفاصيل الواقعية الخاصة بالمكان الذي نعمل فيه، سواء كان المكان سجن أو حارة".

سلوى عثمان المخرجة كاملة أبو ذكرى المخرج سامح عبدالعزيز المخرج محمد سامى

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