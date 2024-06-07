قرار مهم لمحافظة الجيزة بشأن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بحى العجوزة

نشرت الوقائع الرسمية محافظة الجيزة قرار رقم 493 لسنة 2024 محافـظ الجيزة، ونص على أنه دون الإخلال بأحكام ومواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 187 لسنة 2023 فى شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية بحي العجوزة على النحو الآتي:

كما نص قرار محافظة الجيزة قرار رقم 493 لسنة 2024 محافـظ الجيزة بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية؛ وعلى الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة (25%) من السعر السابق تحديده من جانب اللجان المشكلة وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019؛ وللصالح العام قـــــرر:

مادة 1 - دون الإخلال بأحكام ومواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية بحي العجوزة على النحو الآتي:

1- المهندسين شارع 26 يوليو بدءًا من ميدان سفنكس ثم شارع المخبز الآلي ثم شارع عبد القوي أحمد ثم شهاب ثم شارع الغزل والنسيج ثم شارع السيد عبد القادر الجدي ثم شارع 26 يوليو ثم السكة الحديد ثم شارع جامعة الدول العربية مرورًا بميدان مصطفى محمود حتى ميدان سفنكس.

2- العجوزة شارع محمود خليل الحصري - (الفالوجا) بدءًا من شارع كورنيش النيل- ثم شارع فريد شوقي ثم شارع عبد العزيز الصاوى ثم شارع وزارة الزراعة ثم شارع نوال ثم شارع كورنيش النيل حتى التقاؤه مع شارع محمود خليل الحصري (الفالوجا).

3- الحوتية شارع 26 يوليو بدءًا من شارع كورنيش النيل ثم ميدان سفنكس ثم شارع جامعة الدول العربية ثم شارع البطل أحمد عبد العزيز ثم شارع يحيى عبد العزيز الصاوي ثم شارع فريد شوقي ثم شارع محمود خليل الحصري - (شارع الفالوجا) ثم شارع كورنيش النيل حتى التقاؤه مع شارع 26 يوليو.

4- الصحفيين شارع أحمد عرابي بدءًا من ميدان سفنكس ثم شارع المطار ثم شارع عبد المنعم الصاوي ثم شارع على إبراهيم ثم الشهيد أحمد عبد التواب ثم شارع وادي النيل ثم شارع 26 يوليو حتى التقاؤه بميدان سفنكس.

5- الموظفين شارع السودان بدءًا من ميدان الكيت كات ثم سور جراج إمبابة ثم شارع المطار ثم شارع أحمد عرابي ثم ميدان سفنكس ثم شارع 26 يوليو ثم شارع كورنيش النيل حتى التقاؤه بميدان الكيت كات.

6- ميت عقبة (أ) شارع 26 يوليو ثم شارع المخبز الآلي ثم شارع عبد القوي أحمد ثم شارع شهاب ثم شارع الغزل والنسيج ثم شارع السيد عبد القادر الجدي ثم شارع 26 يوليو حتى ميدان لبنان ثم شارع النيل الأبيض ثم شارع اللواء حازم البطوطي ثم شارع محمد قاسم ثم شارع إسماعيل أبو طبيخ ثم خلف المنازل الواقعة بالجهة البحرية من شارع عفيفي الشاهد ثم شارع حسن شاهين ثم شارع السودان ثم شارع عبد المنعم الصاوي ثم شارع على إبراهيم ثم شارع الشهيد أحمد عبد التواب ثم شارع وادي النيل حتى التقاؤه بشارع 26 يوليو.

7- ميت عقبة (ب) شارع النيل الأبيض بدءًا من ميدان لبنان ثم شارع اللواء حازم البطوطي ثم شارع محمد قاسم ثم شارع إسماعيل أبو طبيخ ثم شارع حسن شاهين ثم شارع عبد المنعم الصاوي ثم سور السكة الحديد ثم محور 26 يوليو حتى التقاؤه مع ميدان لبنان.

8- أرض اللواء شارع ترعة الصفطاوي بدءًا من سور السكة الحديد ثم الطريق الدائري ثم شارع علي بن أبي طالب (ترعة المجنونة) ثم سور السكة الحديد حتى التقاؤه مع شارع ترعة الصفطاوي.

مادة 2 - تحدد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصري) مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق حي العجوزة (تجاري - إداري - سكني) على النحو التالي: م اسم المنطقة قيمة سعر المتر للتصالح التجاري قيمة سعر المتر للتصالح الإداري قيمة سعر المتر للتصالح السكني شوارع 20م فأكثر شوارع أقل من 20م وحتى 16م شوارع أقل من 16م شوارع 20م فأكثر شوارع أقل من 20م وحتى 16م شوارع أقل من 16م شوارع 20م فأكثر شوارع أقل من 20م وحتى 16م شوارع أقل من 16م

المهندسين 2500 2000 1600 1000 800 640 800 640 512.5

العجوزة 1500 1200 960 625 500 400 500 400 320

الحوتية 2000 1600 1280 750 600 480 600 480 383٫75

الصحفيين 1500 1200 960 625 500 400 500 400 320

الموظفين 2000 1600 1280 625 500 400 500 400 320 6

ميت عقبة (أ) 1000 800 640 310 250 200 250 200 160

7 ميت عقبة (ب) 1500 1200 960 500 400 320 400 320 256٫25

8 أرض اللواء 1000 800 640 310 250 200 250 200 160

مادة 3 - يكون سعر المتر المسطح مقابل التصالح التجارى 150 جنيه، الإدارى والسكنى 100 جنيه وذلك للمنطقة غير الأمنة (هي جزء من منطقة الحوتية) مع ضرورة التنسيق مع وحدة التطوير الحضري والعشوائيات بالمحافظة بشأن القوانين والقرارات المنظمة للتعامل مع هذه المناطق.

مادة 4 - تحدد قيمة سعر المتر المسطح بالجنيه المصري مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية لبعض الشوارع بنطاق حي العجوزة والتي تختلف بها قيمة سعر المتر للصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وذلك على النحو الآتي: م الشارع قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني ملاحظـــــــــات

جامعة الدول العربية 2500 1250 1000 بكامل الشارع

2 شارع 62 يوليو 2500 1000 800 من كورنيش النيل مارًا بميدان سفنكس - حتى تقاطعه مع شارع وادى النيل

3 شارع 62 يوليو 1000 375 312٫5 من شارع وادى النيل حتى شارع عبد القادر الجدى

4 شارع 62 يوليو 2500 750 600 من شارع عبد القادر الجدى وحتى شارع السكة الحديد

5 السودان 2500 625 500 الجزء الواقع من جامعة الدول العربية حتى شارع 26 يوليو

6 السودان 2000 750 600 من شارع 26 يوليو حتى مبنى جراج إمبابة

7 وادى النيل 2000 750 600 شارع وادى النيل من تقاطعه مع شارع 26 يوليو حتى شارع الرشيد

8 شارع كورنيش النيل 2500 1750 1500 من شارع نوال حتى شارع 26 يوليو

9 شارع كورنيش النيل 1500 1000 750 من شارع 26 يوليو حتى ميدان الكيت كات.

مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.