الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث: تصفية القضية الفلسطينية هدف إسرائيل الرئيسى من حرب غزة

غزة
غزة

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الحرب على قطاع غزة مختلفة على مستوى الوضع العسكري وكمية الهجمات الإسرائيلية والإجرام والعنف بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف “فوزي”، خلال مداخلة له عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذه الحرب مختلفة من حيث الأهداف عن أية حرب أو مواجهات سابقة وذلك على مستوى الجانبين، سواء الفلسطيني أو الإسرائيلي، فهدف إسرائيل منذ السابع من أكتوبر هو تصفية القضية الفلسطينية عبر تنفيذ مخطط التهجير أو إطروحات اليوم التالي وفرض الأمر الواقع.

وأشار إلى تصدي مصر لمحاولات إسرائيل تصفية القضية من مضمونها، مؤكدًا أن الدولة المصرية كانت لها رؤية استباقية على أكثر من مستوى بل وكانت سباقة فيما يتعلق بالتحذير من مخططات التهجير، قائلًا: “التهجير تصفية للقضية الفلسطينية ونكبة جديدة لسعب فلسطين ناهيك عن ارتباط هذه المسألة بالأمن القومي المصري”.

غزة قطاع غزة

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