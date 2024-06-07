برلمانية "الإصلاح والتنمية": الإعلام الأمريكي يستهدف نظيره المصري بسبب كشف فضائح إسرائيل

أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تضامنه مع الإعلامية قصواء الخلالى، في ضوء ما تتعرض له من استهداف مستمر من حملة اضطهاد ممنهجة، من مراكز إعلام ووسائل إعلام أمريكية، وإجراءات قمعية شملت حجب بث البرنامج، وإغلاق صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وحملات تشويه منسقة ضدها، وتحريف مقاطع من برنامجها واستخدامها للتحريض ضدها، وتلقيها تهديدات بالعنف والاعتداءات الشخصية بسبب موقفها الواضح من الحرب ضد غزة ودعمها الواضح لموقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينة خلال برنامجها فى المساء مع قصواء عبر فضائية سي بي سي.

وأضاف أيمن أبو العلا فى تصريحات صحفية له، أن الإعلام المصري مواقفة مشرفة وترجمة لموقف الدولة المصرية على مدار تاريخها من القضية الفلسطينية الرافض بشكل قاطع للتهجير والتصفية للقضية، مؤكدًا أن ازدواجية المعايير لدى الإعلام والمراكز البحثية الغربية لابد أن يتم تسليط الضوء عليها حتى تظهر الصورة بشكل واضح أمام الرأي العام العالمي، مشيرا إلى أن الإعلام المصري حرص منذ 7 أكتوبر أن يكون بالمرصاد للكيان الصهيوني وفضح ما يقوم به تجاه الشعب الفلسطيني ومن ثم حديث مراكز بحثية أمريكية عن الإعلام المصري بهذه الطريقة الممنهجة أمر غير مقبول.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب إن الإعلامية قصواء الخلالي عملت على مدار الفترة الماضية على فضح شامل لكل ما يتم من جانب الكيان الصهيوني أمام الرأي العام المصري والعالمي ومن ثم نساندها وندعمها تجاه ما يتم ضدها من حملات ممنهجة من جانب مراكز أبحاث أمريكية، مشيرا إلى أن المصريين يدركون بحق قيمة القضية الفلسطينية والجميع خلف الدولة المصرية لمنع تصفييتها مهما كانت التحديات والمخاطر.