هادي الباجوري: علينا العودة لإنتاج الفوازير ودنيا سمير غانم أفضل المرشحين

قال المخرج الكبير هادي الباجوري، إنه يحب خوض أعمال الفوازير، كما أن جهات الإنتاج بدأت تتجه إلى نوعية الأعمال التي تعتمد على ربط الأحداث والتشويق.

عودة لزمن الفوازير

وأكد المخرج الكبير هادي الباجوري، خلال لقائه ببرنامج “أون ست” المذاع عبر فضائية “أون” أن أعمال الفوازير قريبة من قلبه وشخصيته بصورة كبيرة.

وتابع:" يجب إعادة تقديم الفوازير بشكل مختلف عما تم تقديمه من قبل، ومنذ أكثثر من عام كنت سأخوض أعمال الفوزاير ولكن لم يكتمل الأمر للنهاية".

واسنطرد:" نيللي وشريهان كان لهم تاريخ كبير في الفوازير، وبالتالي يجب تقديم الفوازير بشكل جذاب للمواطنين حتى لا يتم المقارنة باستمرار بين ما يتم عرضه الآن وما تم عرضه سابقًا".

وذكر:" دنيا سمير غانم لديها الإمكانيات الكاملة التي تؤهلها لعمل فوازير رمضان، وفكرة الفوازير من الممكن أن تكون قائمة على رجل وليس في كل الأحوال الاعتماد على سيدة في العمل".