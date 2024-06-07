الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هادي الباجوري: علينا العودة لإنتاج الفوازير ودنيا سمير غانم أفضل المرشحين

هادي الباجوري
هادي الباجوري

قال المخرج الكبير هادي الباجوري، إنه يحب خوض أعمال الفوازير، كما أن جهات الإنتاج بدأت تتجه إلى نوعية الأعمال التي تعتمد على ربط  الأحداث والتشويق.

عودة لزمن الفوازير 

وأكد المخرج الكبير هادي الباجوري، خلال لقائه ببرنامج “أون ست” المذاع عبر فضائية “أون” أن أعمال الفوازير قريبة من قلبه وشخصيته بصورة كبيرة.

وتابع:" يجب إعادة تقديم الفوازير بشكل مختلف عما تم تقديمه من قبل، ومنذ أكثثر من عام كنت سأخوض أعمال الفوزاير ولكن لم يكتمل الأمر للنهاية".

واسنطرد:" نيللي وشريهان كان لهم تاريخ كبير في الفوازير، وبالتالي يجب تقديم الفوازير بشكل جذاب للمواطنين حتى لا يتم المقارنة باستمرار بين ما يتم عرضه الآن وما تم عرضه سابقًا".

وذكر:" دنيا سمير غانم لديها الإمكانيات الكاملة التي تؤهلها لعمل فوازير رمضان، وفكرة الفوازير من الممكن أن تكون قائمة على رجل وليس في كل الأحوال الاعتماد على سيدة في العمل".

هادي الباجووري هادي الباجوري اون ست اون دنيا سمير غانم

الأكثر قراءة

التشخيص المبدئى لإصابة وسام أبوعلى

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

شواطئ الجمهورية «كاملة العدد» هربًا من ارتفاع درجات الحرارة.. والأسعار فى المتناول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

مصدر بالمنتخب يكشف حقيقة معاقبة إمام عاشور بعد تصرفه فى لقاء بوركينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

4 ملفات تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو خلال أيام

أيادى «الموساد» فى لاهاى

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"