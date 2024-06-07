فصل الكهرباء عن الآبار الزراعية الاستثمارية المتقاعسة في الوادى الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، استمرار الحملة المُنفذة بمركز الفرافرة والتي قامت بالمرور على المشروعات المتقاعسة بمناطق سهل بركة وسهل قروين، لافتا انه تم خلال الحملة التحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة وفصل اجهزة الكهرباء لحين سداد المستحقات المالية المتأخرة وذلك صونًا للمال العام وللحفاظ على حق الدولة مشيرا ان هذه الحملة جاءت بعد توجيه عدد من الإنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات)، والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها.

كما أهاب محافظ الوادى الجديد بكافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، إطلاق مبادرة خاصة بجدولة المستحقات المالية الخاصة للمنتفعين المتعثرين لصالح صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة (أفراد - شركات)، وذلك إطار حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تحصيل مستحقات الدولة، والتيسير على المستثمرين، ونظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وفي إطار دفع عجلة التنمية والاستثمار على أرض المحافظة.



وأكدت محافظة الوادي الجديد في بيان لها، أن المبادرة تشمل سداد قيمة 25% من المديونية، وسداد باقي المبلغ المستحق خلال عام، وفي حالة عدم التقدم بطلب الجدولة سوف يتم إبلاغ الضرائب العقارية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المتقاعسين عن السداد وجدولة الديون.