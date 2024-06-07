الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فصل الكهرباء عن الآبار الزراعية الاستثمارية المتقاعسة في الوادى الجديد

فصل الكهرباء عن الابار
فصل الكهرباء عن الابار المتقاعسه في السداد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، استمرار الحملة المُنفذة بمركز الفرافرة والتي قامت بالمرور على المشروعات المتقاعسة بمناطق سهل بركة وسهل قروين، لافتا انه تم خلال الحملة التحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة وفصل اجهزة الكهرباء لحين سداد المستحقات المالية المتأخرة وذلك صونًا للمال العام وللحفاظ على حق الدولة مشيرا ان هذه الحملة جاءت بعد توجيه عدد من الإنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات)، والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها.

كما أهاب محافظ الوادى الجديد بكافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، إطلاق مبادرة خاصة بجدولة المستحقات المالية الخاصة للمنتفعين المتعثرين لصالح صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة (أفراد - شركات)، وذلك إطار حرص  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تحصيل مستحقات الدولة، والتيسير على المستثمرين، ونظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وفي إطار دفع عجلة التنمية والاستثمار على أرض المحافظة.

وأكدت محافظة الوادي الجديد في بيان لها، أن المبادرة تشمل سداد قيمة 25% من المديونية، وسداد باقي المبلغ المستحق خلال عام، وفي حالة عدم التقدم بطلب الجدولة سوف يتم إبلاغ الضرائب العقارية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد  المتقاعسين عن السداد وجدولة الديون.

محافظ الوادي الجديد استمرار الحملة الم نفذة مركز الفرافرة المشروعات المتقاعسة التحفظ على المعدات المستحقات المالية المتأخرة

الأكثر قراءة

التشخيص المبدئى لإصابة وسام أبوعلى

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

شواطئ الجمهورية «كاملة العدد» هربًا من ارتفاع درجات الحرارة.. والأسعار فى المتناول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

مصدر بالمنتخب يكشف حقيقة معاقبة إمام عاشور بعد تصرفه فى لقاء بوركينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

4 ملفات تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو خلال أيام

أيادى «الموساد» فى لاهاى

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"