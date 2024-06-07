منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

استأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن في الرابعة عصر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



كان منتخب مصر، خاض مباراة أمس الخميس امام منتخب بوركينا فاسو انتهت بفوز الفراعنة ٢ - ١، ليتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد ٩ نقاط بينما احتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد ٥ نقاط ثم بوركينا فاسو ثالثا برصيد ٤ نقاط ثم سيراليون برصيد ٤ نقاط وإثيوبيا خامسا برصيد نقطتين وجيبوتي في المركز السادس والأخير بدون نقاط.



خاض اللاعبون الذين شاركو في مباراة أمس تدريبات جرى حول الملعب لمدة ١٠ دقائق ثم جلسات استشفاء، بينما أدي باقي اللاعبين تدريباتهم والتي شهدت جمل فنية ثم تقسيمة.

اكتفى حسام حسن باستشفاء للاعبين الذين شاركوا فى مباراة بوركينا فاسو، بينما خاض البدلاء تدريبات عادية، لتجنب تعرض أى لاعب للإرهاق أو الإصابات، خاصة فى ظل مجهود السفر إلى غينيا بيساو، وارتفاع نسبة الرطولة هناك، وضيق الوقت بين المباراتين. ورغم أن درجة الحرارة فى غينيا بيساو مقبولة إلى حد ما، وتتراوح بين ٣٣ و٣٤، تعتبر العقبة الأكبر التى ستواجه الجهاز الفنى ولاعبى منتخب مصر هى ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل يكاد يكون غير محتمل، إذ تصل إلى ٨٥٪، وهو معدل مرتفع للغاية لم يعتد عليه لاعبو «الفراعنة».

ويخوض لاعبو منتخب مصر تدريبًا واحدًا فى غينيا بيساو، على أرضية الملعب الذى يحتضن المباراة، وهو من النجيل الصناعى، ما أصاب الجهاز الفنى بالقلق، خاصة مع ارتفاع الرطوبة المتوقع أن يؤثر على مستوى اللاعبين.

وتحدث حسام حسن مع لاعبيه حول أهمية الفوز على غينيا بيساو، أو التعادل على أقل تقدير، حتى يظل المنتخب الوطنى محافظًا على فارق النقاط فى المجموعة.

ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد ٥ نقاط، ويسعى جاهدًا لاستغلال إقامة المباراة على ملعبه، من أجل عرقلة مسيرة «الفراعنة» المتصدر بـ٩ نقاط، ومنعه من زيادة فارق النقاط، فى ظل وجود ٦ مواجهات أخرى لكل منتخب، إلى جانب مباراة الإثنين.

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