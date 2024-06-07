محمد ممدوح تايسون يوجه رسالة غامضة لـ"جميلة عوض" وزوجها

شارك الفنان محمد ممدوح الشهير بـ"تايسون" صورة جديدة للفنانة جميلة عوض، وزوجها المونتير أحمد حافظ من عقد زفافهما، مهنئهما بهذا الزفاف واكتمال قصة حبهما بعد مرور أكثر من 8 سنوات.

وكتب الفنان محمد ممدوح، على الصور التي شارك بها جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، معلقًا: "ألف مليون مبروك يا حبايبي، ويارب العمر كله في هنا وسعادة، طبعا انتم عارفين أنا معرفتش أجي ليه".



واحتفلت الفنانة جميلة عوض بزفافها على المونتير أحمد حافظ أمس الخميس، بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وسط حضور كبير من نجوم الوسط، حيث افتتحت الحفل برقصة مُصممة مسبقًا مع عمها علاء عوض، وشاركها الرقص عدد من الفنانين أبرزهم الفنانة منة شلبي، والفنان آسر ياسين، والفنان أحمد سعد.