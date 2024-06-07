السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طبيب الزمالك يكشف كواليس إصابة ثنائي الفريق خلال ودية البنك الأهلي

الزمالك
الزمالك

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للقلعة البيضاء، إن مصطفى الزناري مدافع الأبيض تعرّض لإجهاد في العضلة الخلفية خلال ودية البنك الأهلي التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

وأوضح الدكتور محمد أسامة أن الجهاز الطبي فضل عدم المجازفة باللاعب وتم استبداله على الفور.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن محمد عاطف لاعب الفريق تعرض لإصابة بكدمة في الركبة خلال ودية اليوم وحالته مطمئنة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بمؤجلات دوري نايل

يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء الجمعة المقبلة 14 يونيو الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر والدور الأول بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بمؤجلات دوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر بدوري نايل، على الهواء مباشرة، وذلك مساء الجمعة المقبلة.

وكان الزمالك، حقق تعادلا إيجابيا مع نظيره البنك الأهلي، بثلاثية لكلاهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في إطار استعداداتهم لاستئناف مسابقة دوري نايل الفترة المقبلة، عقب انتهاء الفراعنة من مواجهة غينيا بيساو، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

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