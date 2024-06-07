السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سارة حازم: 245 يوم إجرام كفيلة بإدراج إسرائيل على "قائمة العار"

غزة
غزة

علقت الإعلامية سارة حازم، علي استمرار العدوان الإسرائيلي علي غزة في اليوم 245 من حرب الإبادة التي يخوضها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع.

وقالت خلال تقديم برنامجها" كل الزوايا"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة:" نجن أمام 245 يوم من الجرم بعد عملية طوفان الأقصي ولذلك إسرائيل ضمن قائمة العار".

وأضافت:" اسرائيل خلفت مصابين يتجاوزوا الآلاف بأمراض معدية نتيجة النزوح، و60 ألف سيدة معرضة للخطر نتجية عدم وجود الرعاية الصحية".

وأكملت:" 350 ألف مريض مزمن في خطر بسبب منع دخول الأدوية لقطاع غزة، 5ألاف معتقل من غزة، و20 حالة اعتقال لصحفيين، و110 مدرسة دمرها الاحتلال بشكل كلي، 604 مسجد تم تدميرهم الاحتلال و3 كنائس تم تدميرها من الاحتلال".

وأكدت أن هناك 33 مليار دولار خسائر أولية للحرب في قطاع غزة، موضحة أن هذه أرقام مرشحه للزيادة مع استمرار العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة.

ساره حازم كل الزوايا اون قطاع غزة طوفان الأقصى

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