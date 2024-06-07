السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد الخشن: إعادة تكليف مصطفى مدبولي يعكس ثقة الرئيس فيه ونجاح حكومته

النائب أحمد الخشن
النائب أحمد الخشن

اعتبر النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، أن تجديد الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة من قبل الرئيس السيسي، يعكس تقدير القيادة السياسية لجهوده المبذولة خلال السنوات الماضية، وجهود حكومته في تنفيذ التكليفات الرئاسية من أجل دفع مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها مصر قبل سنوات.

وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي المستقيلة نجحت في مهامها وبالخصوص وضع ركائز الجمهورية الجديدة والانطلاق في تأسيس مدن ذكية والقيام باصلاح مالي واقتصادي شامل بتوجيهات الرئيس السيسي ومتابعته المستمرة، لذلك جاء قرار القيادة السياسية بإعادة تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، قائلا: “الحكومة المرتقبة ستتعامل مع تحديات أكثر صعوبة من الحكومة السابقة”.

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وتابع عضو مجلس النواب، أن على الحكومة الجديدة أن تنفذ تكليفات الرئيس السيسي بدقة من ناحية، وتفهم حجم التحديات الإقليمية التي تواجهها مصر الان من جهة أخرى، وبالخصوص التحديات الاقتصادية، وهو ما يتطلب رؤية غير تقليدية تتمتع بقدر كبير من المرونة للتعامل مع أي مستجدات إقليمية أو عالمية.

ولفت نائب المنوفيه، إلى وجود العديد من الملفات الملحة في مقدمتها، ارتفاع معدلات التضخم، واستكمال مسارات الإصلاح الاقتصادي، والنظر في الدعم العيني والنقدي. ومخصصات التعليم والصحة وغيرها.

واختتم النائب احمد الخشن، أن مصر دولة مستقرة والرئيس السيسي استطاع تأسيس وقيادة وطن مستقر وسط اضطرابات، وعلى الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي أن تستغل ذلك جيدا لمزيد من البناء والتقدم في إقامة الجمهورية الجديدة.

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