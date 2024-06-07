السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس كهرباء مصر العليا: تشكيل غرف عمليات مركزية خلال فترة عيد الأضحى

المهندس أحمد صدقي
المهندس أحمد صدقي

قال المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال اجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم تشكيل غرف عمليات مركزية في ديوان عام الشركة، وديوان عام القطاعات بكل محافظة.

وأضاف صدقي في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه تم تشكيل فرق للطوارئ لإصلاح الأعطال وإعادة التيار في كل الهندسات، وتلك الفرق مزودة بعربيات وكل وسائل مهمات الصيانة.

وأشار رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء إلى تجهيز ماكينات الطوارئ الموجودة بالشركة، ويبلغ عددها 22 ماكينة سيتم الدفع بها في حالة انقطاع التيار عن أي منطقة في حالة حدوث أي طارئ.

وأكد صدقي على أن الشبكات في نطاق عمل الشركة بمحافظات "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان" تم تحسينها ورفع كفائتها  خلال السنوات الماضية لمجابهة أي أحمال ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع الكهرباء منذ 2014، وتم الانتهاء من عمل كافة الصيانات في المحافظات الأربعة التابعة لعمل الشركة، وسيتم إيقاف أي بيانات أثناء عيد الأضحى المبارك.

المهندس أحمد صدقي شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء الكهرباء مصر العليا لتوزيع الكهرباء عيد الأضحى المبارك فرق للطوارئ شركة مصر العليا

مواد متعلقة

لحل مشكلتك.. كيف تقدم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

الأكثر قراءة

السعودية حددتها رسميًا.. موعد وقفة عرفة 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

حالة الطقس اليوم السبت 8-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 8-6-2024 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ246 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 8 مجازر جديدة ضد عائلات بقطاع غزة

عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق على خطة تستبدل حكم حماس فى غزة

عاجل.. حزب الله يستهدف مرابض مدفعية وجنودًا وآلية لإسرائيل بخربة ماعر وبركة ريشا