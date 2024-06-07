رئيس كهرباء مصر العليا: تشكيل غرف عمليات مركزية خلال فترة عيد الأضحى

قال المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال اجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم تشكيل غرف عمليات مركزية في ديوان عام الشركة، وديوان عام القطاعات بكل محافظة.

وأضاف صدقي في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه تم تشكيل فرق للطوارئ لإصلاح الأعطال وإعادة التيار في كل الهندسات، وتلك الفرق مزودة بعربيات وكل وسائل مهمات الصيانة.

وأشار رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء إلى تجهيز ماكينات الطوارئ الموجودة بالشركة، ويبلغ عددها 22 ماكينة سيتم الدفع بها في حالة انقطاع التيار عن أي منطقة في حالة حدوث أي طارئ.

وأكد صدقي على أن الشبكات في نطاق عمل الشركة بمحافظات "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان" تم تحسينها ورفع كفائتها خلال السنوات الماضية لمجابهة أي أحمال ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع الكهرباء منذ 2014، وتم الانتهاء من عمل كافة الصيانات في المحافظات الأربعة التابعة لعمل الشركة، وسيتم إيقاف أي بيانات أثناء عيد الأضحى المبارك.