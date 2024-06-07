السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هادي الباجوري: نستعد لتصوير الجزء الثاني من "هيبتا"

المخرج هادي الباجوري
المخرج هادي الباجوري

قال المخرج هادي الباجوري، إنه  يغيب عن الوسط الفني لوقت قصير لحين التحضير للأعمال، معبرًا:" ببقى حريص أعمل حاجة تبسط الجمهور وتكون جديدة من نوعها".

“هيبتا”

وأكد المخرج هادي الباجوري، خلال لقائه ببرنامج “أون ست” المذاع عبر فضائية “أون”، أنه بعد سنوات من عرض فيلم “هيبتا” تم التوصل إلى سيناريو نال إعجاب فريق العمل بالكامل، معبرًا:" هيبتا نجح في الموسم الأول، وبالتالي الشروع في جزء ثاني صعب للغاية ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهود".

وأضاف أنه من الممكن البدء في تصوير الجزء الثاني من فيلم “هيبتا” بعد شهرين من الآن، ولم يتم الاستقرار على أسماء أبطال العمل اللذين من المقرر أن يأدوا هذا العمل".

وأشار إلى، أنه يحب العمل في السينما بصورة كبيرة أكثر من المسرح والدراما، معبرًا:" السينما هي الأقرب لقلبي، والسينما العمل بها له طعم مختلف تمامًا".

أبطال الفيلم

وشارك ببطولة فيلم “هيبتا” مجموعة من الممثلين منهم ماجد الكدواني وعمرو يوسف وشيرين رضا وأحمد داود ودينا الشربيني وياسمين رئيس وعمرو يوسف وكندة علوش وهاني عادل، ويعتبر هذا العمل مأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق وقدم السيناريو وائل حمدي ومن إخراج هادي الباجوري.

هادي الباجوري المخرج هادي الباجوري هيبتا اون ست اون

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