السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي وديًا استعدادًا لمواجهات الدوري

الزمالك والبنك الأهلي
الزمالك والبنك الأهلي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الزمالك والبنك الأهلي بنتيجة 3-3 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة.

والتقى الفريقان على ملعب "بتروسبورت" في إطار استعدادات الزمالك والبنك الأهلي لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: "محمود الشناوي وعمر جابر وعبد الرحمن علي ومصطفى الزناري وسيد عبد الله نيمار ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا وأحمد عبد الرحيم إيشو ومصطفى شلبي ويوسف أوباما وناصر منسي".

تقدم البنك الأهلي في الدقيقة الثالثة عن طريق محمد هلال من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس.

وألغى الحكم هدفًا سجله نبيل عماد دونجا لصالح الزمالك في الدقيقة 13 بداعي وجود تسلل.

وأهدر نبيل عماد دونجا فرصة للتسجيل في الدقيقة 30 بعدما تابع كرة عرضية وحولها برأسه بجوار القائم الأيمن للحارس.

ونجح محمد أشرف روقا في تسجيل التعادل في الدقيقة 43 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتمكن الزمالك من التقدم في الدقيقة 55 عن طريق يوسف أوباما بعدما تلقى تمريرة من مصطفى شلبي داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها مباشرة على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 67 تمكن محمود قاعود من تسجيل هدف التعادل للبنك للأهلي من رأسية سكنت على يسار الحارس.

وبعد 4 دقائق فقط وتحديدًا في الدقيقة 71 استطاع إسحاقو يعقوبو أن يسجل الهدف الثالث لصالح البنك الأهلي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل حازم أسامة الهدف الثالث لصالح الزمالك والتعادل في الدقيقة 84 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس.

تشكيل الزمالك في مواجهة البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر- عبد الرحمن علي – مصطفى الزناري – سيد عبد الله “نيمار”.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – أحمد عبد الرحيم ” إيشو”- مصطفى شلبي- يوسف أوباما.

خط الهجوم: ناصر منسي.

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