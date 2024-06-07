الجمعة 07 يونيو 2024
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أبو شامة: نتنياهو يتفنن في تعطيل مفاوضات الهدنة بقطاع غزة

الكاتب محمد مصطفى
الكاتب محمد مصطفى أبو شامة

قال الكاتب محمد مصطفى أبو شامة، إن خطاب الرئيس الأمريكي الجمعة الماضية أحدث زخم كبير في القضية الفلسطينية، ولكن بنيامين نتنياهو نجح خلال هذا الأسبوع بإدخال مقترح الخطاب في متاهة، وهذه ليست المرة الأولى فقد تكرر الأمر أكثر من مرة في جولات المفاوضات حول الهدنة في قطاع غزة.

وأضاف أبو شامة، خلال مداخلة ببرنامج "ثم ماذا حدث"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد أن كان هناك مقترح أمريكي مطروح بشكل موسع على الرأي العام العالمي، تم تعديل هذا المقترح ويقدم لمجلس الأمن في ورقة معدلة.

ولفت إلى أن الإعلان عن زيارة بلينكن إلى المنطقة يعني الدخول في حالة جديدة من المتاهة التي تفننت فيها دولة الاحتلال.

وواصل: "الطرفان الأساسيان في جولة المفاوضات هما السبب في إعاقته، وكلاهما ليس لديه أي رغبة في الانتقال إلى المستقبل، والمستقبل بالنسبة لكل منهما انتهاء وجود كلا الطرفين، فـ نتنياهو لا يرغب في وجود حماس في قطاع غزة على مستوى الحكم بأي صورة من الصور".

أبو شامة حماس قطاع غزة الرئيس الامريكي الكاتب محمد مصطفى أبو شامة

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