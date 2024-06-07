فرقة البالية الوطنية اليونانية تقدم عرضين ناجحين بالأوبرا.. روابط ثقافية قوية

قدمت فرقة الباليه الوطنية اليونانية عرضين ناجحين في دار الأوبرا المصرية يومي الخميس والجمعة الموافق 6،7 يونيو الجاري، وسط حضور كبير من الدبلوماسيين والجالية اليونانية والشخصيات العامة والجمهور العام، فيما حضرت وزيرة الثقافة العرض أمس الخميس.

يذكر أن المرة الاخيرة التي قدمت فيها فرقة الباليه الوطنية اليونانية عرضًا في دار الأوبرا كان منذ قرابة 20 عامًا، فيما تمثل العروض أهمية بالغة للروابط الثقافية التي تربط بين مصر واليونان.

فرقة الباليه الوطنية اليونانية

وفي سياق الاحتفال بالفرقة، أقامت سفارة اليونان بالقاهرة، الثلاثاء الماضي حفل استقبال حضره عدد من الضيوف البارزين من السفارة اليونانية بالقاهرة، ومن بينهم سفير اليونان بالقاهرة، ومؤسسة العمل اليوناني من أجل أفريقيا.

كما حضر الحفل، مدير فرقة باليه الأوبرا الوطنية اليونانية، كونستانتينوس ريجوس، إلى جانب مجموعة الرقص بأكملها، ورؤساء المنظمات المشاركة، وهي المنظمة غير الحكومية "جريك أكشن أفريكا"، ميرو كيسيسي أوغلو، و" اتحاد المستثمرات العرب"، الدكتورة هدى جلال يسى، ومسئولون ورجال أعمال من مصر، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المصرية.

وقال نيكولاوس باباجورجيو، سفير اليونان في مصر، إن عروض الفرقة اليونانية تحظى بدعم شركاء كرماء. وأضاف أن قدوم فرقة باليه الأوبرا الوطنية اليونانية وعروضها في مصر يعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين، كما أشاد بأعمال كونستانتينوس ريجوس. وأكد باباجورجيو أن تحسين العلاقات الثقافية بين مصر واليونان يمكن اعتباره أداة مهمة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على نطاق أوسع.

أعمال خيرية

من جانبها علقت قال ميرو كيسيسيوجلو، رئيس منظمة العمل اليوناني في أفريقيا لـ" الدستور": إن المؤسسة ساهمت في مشاريع مختلفة في مصر، بما في ذلك الأنشطة الثقافية والاجتماعية في عدة أجزاء في مصر مثل شرم الشيخ وبني سويف. حيث قامت بتجهيز مستشفى، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتزويد 200 سيدة بالفيوم بالمعدات لبدء مشاريعهن الخاصة.

علاوة على ذلك، قامت المؤسسة بجلب ممرضين ذوي خبرة وفريق طبي لتدريب الممرضات المصريات. كما قاموا بإحضار عرض أزياء شهير وتم التبرع بعائداته لأبناء صعيد مصر.

وفيما يتعلق بعروض باليه الأوبرا الوطنية اليونانية، فسيتم التبرع بعائدات العرض يوم 6 يونيو 2024 للمستشفى الذي أسسته منظمة العمل اليوناني أفريقيا في مدينة بني سويف بمصر.

رقصات تحمل قصصًا

ومن جانبه علق كونستانتينوس ريجوس، مدير فرقة باليه الأوبرا الوطنية اليونانية لـ" الدستور": أن العرض الأول يوم الخميس والذي يحمل "أرقص مع ظلي"، حيث اعتمدت موسيقى العرض على الموسيقى الموهوب مانوس والتي كانت من أوائل مصادر إلهامه.

وأضاف "ريجوس" أن العرض يحمل قصصًا من ثلاث مناطق واتجاهات مختلفة: الشمال والشرق والجنوب. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي قصة العرض على أجزاء من القصص الخيالية والملاحم اليونانية، بالإضافة إلى بعض الأجزاء المقتبسة من رواية كازانتزاكيس "زورباس"، أما العرض الثاني والذي يحمل عنوان "عودة الصيف العديد" فهو يتطرق إلى الحركات الكلاسيكية والنيوكلاسيكية.

واختتم حديثه أنه من خلال الدراماتورجيا والأسلوب والجو والقصة التي أريد أن أرويها في كل عرض، أحاول أن أظهر للراقصين إمكاناتهم، وكيف يمكنهم أن يرقصون بأرواحهم، قد لا تعني كل خطوة بمفردها أي شيء، لكن تسلسل الرقصات بأكمله يمكن أن يخلق سحرًا حقيقيًا.