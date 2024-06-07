السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سارة حازم: الاحتلال غشيم وغاشم.. وقوائم العار ستظل تلاحقه

غزة
غزة

علقت الإعلامية سارة حازم، علي استمرار العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة.

وقالت خلال تقديم برنامجها" كل الزوايا"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة،:" سلطات الاحتلال الاسرائيلي تحقق مع الأسير باسم خندقجي بعد تحرير روايته الفائزة بالبوكر، والاحتلال معترض علي الرواية".

وأضافت أن الرواية تتناول السردية الغربية والإسرائيلية عن الأحداث الفلسطينية وكيف يتم تصحيح هذه السردية، موضحة أن بطل الرواية نور باحث في الآثار يعيش في مخيم في رام الله، ويتقمص شخصية فلسطينية ويتعرف علي فلسطين المحبوسة في قبضة الاحتلال.

وأوضحت أن الاحتلال يخشي من رواية مكتوبة داخل معتقلاته، متابعة: "الاحتلال غشيم في فعله وفي رد فعله، لذلك الحق يقول إن يظل الاحتلال في قوائم العار طول العمر".

اون كل الزوايا ساره حازم

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