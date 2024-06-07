عيد الأضحى 2024.. مصطفي غريب يكشف عن البوستر الرسمي لفيلم "اللعب مع العيال"

شارك الفنان مصطفي غريب، جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له من البوستر الرسمي المنفرد لفيلم “اللعب مع العيال”، المقرر أن يُطرح في دور العرض السينمائي ضمن قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك.

وكتب الفنان مصطفي غريب على الصورة التي نشرها لجمهوره معلقًا: "توكلنا على الله فيلم #اللعب_مع_العيال بجميع دور العرض المصرية والعربية ❤️".

فيلم اللعب مع العيال

يشارك الفنان محمد عادل إمام ضمن منافسة أفلام عيد الأضحى 2024 بفيلم "اللعب مع العيال"، وذلك بعد النجاح الأخير الذي حققه بفيلمه "أبو نسب" مع الفنانة ياسمين صبري، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول مدرس تاريخ ينقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

محمد إمام، أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، دينا محسن "ويزو"، بيومي فؤاد، حجاج عبد العزيز، سليمان عيد، محمود السيسي، وفاء السيد، هشام منصور، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.