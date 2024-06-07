الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سلوى عثمان: "حق عرب" حكاية واقعية.. واستمع للعرافين لكن لا أؤمن بهم

سلوى عثمان
سلوى عثمان

كشفت الفنانة سلوى عثمان، عن أفضل الأعمال التي قدمتها خلال رمضان الماضي، قائلة: سعدت جدا بعملي في مسلسل "حق عرب" مع أحمد العوضي، ومع كل من الفنانين الكبار محمود حمدان، والمخرج اسماعيل فاروق، ورياض الخولي ووفاء عامر". 

وأضافت سلوى عثمان خلال لقائها ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر قناة الحياة، أن حكاية المسلسل واقعية، حيث تعتبر اجتماعية وقريبة من الناس، وتتحدث عن الكثير من الأشياء التي من المفترض ألا تكون موجودة في حياتنا ونحذر منها الناس. 

وعن مدى إيمان سلوى عثمان بالعرافين، قالت:" من الممكن أن أسمع إلى العرافين لكني لا أؤمن بهم ولا بما يقولون". 

الفنانة سلوى عثمان برنامج بالخط العريض مسلسل حق عرب الفنان أحمد العوضي

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