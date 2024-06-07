بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

يبحث المواطنين خلال الآونة الأخيرة عبر محركات البحث الإلكتروني، عن بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني عن برنامج معاش تكافل وكرامة، لتقديم الدعم النقدي المشروط للأسر المحتاجة، بهدف مساعدتها في تلبية احتياجاتها الأساسية وضمان حقوق أبنائها في التعليم والرعاية الصحية، حيث يتم تحديد المستفيدين من البرنامج بناءً على الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها.

المستفيدين من تكافل وكرامة 2024

أعلنت وزارة التضامن، عددا من الفئات مستحقي صرف معاش تكافل وكرامة وهم:

1- الأسرة.

2- الطفل.

3- المرأة.

4- ذوى الإعاقة.

5- المسنين والشباب.



موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024

يُمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث بدأت الوزارة في صرف المعاش لبرنامج تكافل وكرامة للشهر الحالي في وقت سابق من الشهر.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

يمكن للمستفيدين معرفة معاش تكافل وكرامة عبر الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط، وإدخال الرقم القومي والضغط على “الاستعلام” عن نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على معاش كرامة 2024

يمكن للمواطنين الاستعلام عن موعد حجز الكشف الطبي عبر هذا الرابط

طريقة التسجيل في تكافل وكرامة 2024

صورة سارية لبطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة أو أكثر، تحتوي على العنوان الحالي.

صورة لشهادة الزواج أو الطلاق.

صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين إذا كانت متاحة، تظهر اسم مكتب التموين.

قسيمة مدرسية لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة، وقسيمة طلابية لأولئك الذين مسجلين في الجامعة.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة وجود مرض مزمن أو إعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة في حالة الأرامل.

صورة شهادة الهجرة أو وثيقة تفيد الانفصال.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن للأب أو الأم في حالة السجن.

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