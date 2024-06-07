بدء مسابقة "بلسوار" لتصوير شواطئ الإسكندرية (صور)

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، بدء انطلاق المصورين لالتقاط الكادرات والصور الفوتوغرافية لشواطئ الإسكندرية، لمسابقة "بلسوار" للتصوير الفوتوغرافي لشواطئ الإسكندرية، والتى تقام تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، حيث بلغ عدد المتسابقين المشاركين في المسابقة بلغ 169 متسابقا.

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عن الجدول الزمنى للمسابقة، حيث استمرت مرحلة تسجيل المتسابقين حتى نهاية مايو بدأت بعدها الإدارة فى تسليم المتسابقين الكارنيهات الخاصة بهم والتى تسمح لهم بالتصوير على الشواطئ، حيث ستستمر مرحلة تصوير الشواطئ حتي يوم الخميس الموافق 2024/6/20.

وأشارت مصايف الإسكندرية أنه عقب انتهاء مرحلة إلتقاط الصور ستبدأ لجنه التحكيم فى استقبال صور المتسابقين على الإيميل الخاص بالإدارة، لتبدأ مرحلة الفرز الأولية لاختيار الصور التى تنطبق عليها شروط المسابقة.

تفاصيل مسابقة التصوير الفوتوغرافي للشواطئ

اوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن مسابقة التصوير الفوتوغرافي لشواطئ الإسكندرية " البلسوار" تنظمها بالتعاون مع نادى عدسة وتحت إشراف لجنة متخصصة تضم: الفنان الدكتور خالد هنو، الفنان الدكتور علاء الباشا، الفنانة الدكتورة ولاء بلال، وسوف يتم الإعلان عن موعد المسابقة والجوائز المتميزة.

بلسوار الإسكندرية

جدير بالذكر أن "بلسوار" هو علامة من علامات شواطئ الإسكندرية، فهو قارب صغير مستطيل الشكل ومسطح وفيه انحناء بسيط من أسفل ويصنع من الخشب ويتم تلوينه والرسم عليه وله مجداف واحد فقط، وكان يتواجد مجموعة متراصة على رمال الشاطئ، حيث تم الاختلاف على تسميته فكان يطلق عليه بلسوار، أو ديلسوار، أو بيرو سوار، ولكن أكثر أهالي الإسكندرية كانت تطلق عليه بونسوار نسبة إلى الكلمة الفرنسية bonsoir، وعرفه السكندريين من عشرينات القرن الماضى من الجاليات الأجنبية التي عاشت فى مصر وخاصة بمدينة الإسكندرية، وأصبح الآن غير موجود.

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