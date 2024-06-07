الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مساعد وزير الخارجية الفلسطينى لـ"القاهرة الإخبارية": يجب عزل إسرائيل دوليًا

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، إنه يجب على مجلس الأمن الضغط على إسرائيل بشكل أكبر من ذلك، من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأضاف "عوض الله"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب التحرك من أجل عزل إسرائيل دوليًا ومقاطعتها بسبب جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

ونوه، بأن الشعب الفلسطيني صامد في مواجهة عدوان غاشم، مطالبًا بضرورة محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الأطفال والنساء.

وأشار مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إلى أن إدراج إسرائيل على قائمة العار سوف يسهم في توفير الحماية للأطفال الفلسطينيين، والتصدي لجرائمها.

 

مساعد وزير الخارجية الفلسطيني إسرائيل القاهرة الإخبارية قطاع غزة الشعب الفلسطيني

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