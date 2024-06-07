تراجع طفيف يصل لـ5 درجات.. "الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأحوال بعد أيام من موجة الحر الشديدة التي سادت أنحاء البلاد، وتحديدًا خلال اليومين الماضيين.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض طفيف ومؤقت بشكل تدريجي اعتبارًا من يومي الأحد والإثنين 9 و 10 يونيو الجاري، حيثُ تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات مئوية، على شمال البلاد حتى شمال القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

موعد انكسار الموجة الحارة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تراجع طفيف في درجات الحرارة مع نشاط للرياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة، اعتبارًا من يومي الأحد والإثنين المقبليين.

وكانت وحدة الرصد التابعة للأرصاد، قد سجّلت بأسوان أمس الخميس درجة حرارة وصلت إلى 49.6 درجة في الظل، وهذه ليست المرة الأولى التي تسجل فيها أحد محطات الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة حرارة كهذه، وفقًا لبيان الهيئة.

وأكدت "الأرصاد" بأنَّ محطة دراو في 6 يونيو 2006، سجلت نفس درجة الحرارة( 49.6 درجة)، وأيضا سجلت محطة الخارجة في 31 يوليو 2007 (49.6 درجة)، وذلك وفقا للبيانات المناخية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

فيما أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انكسار موجة الحر، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (٤:٣) درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، اعتبارا من السبت المقبل.

نصائح الأرصاد للمواطنين في الطقس الحار

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين بالآتي:

عدم التعرض لأشعة الشمس وخاصة في وقت الظهيرة، لأنها تزيد من الشعور بحرارة الطقس.

الإكثار من شرب الماء والمشروبات الباردة.

ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون.

ارتداء غطاء واقي للرأس من الشمس.

عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال بالسيارات.

تجنب الأنشطة الشاقة وخاصة خلال أشد ساعات اليوم حرا.

وبحسب بيان "الأرصاد"، يسود غدا السبت، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.