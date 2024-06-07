رسميا.. ناجلسمان يعلن قائمة منتخب ألمانيا النهائية في يورو 2024

أعلن يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، قائمة فريقه النهائية التي تستعد لخوض بطولة يورو 2024.

وشهدت القائمة النهائية تواجد 26 لاعبًا بينهم 21 لاعبًا من الدوري الألماني و6 لاعبين من خارج البوندسليجا بواقع 4 لاعبين من الليجا الإسبانية ولاعبان من البريميرليج.

وشهدت القائمة استبعاد ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونخ وماتس هوميلز مدافع بوروسيا دورتموند، كما تم استبعاد أليكساندر نوبل حارس مرمى شتوتجارت.

ويتواجد المنتخب الألماني الذي يستضيف البطولة ضمن المجموعة الأولى مع اسكتلندا والمجر وسويسرا.

وضمت قائمة منتخب ألمانيا كلًا من:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) - مارك تير شتيجن (برشلونة) - أوليفر باومان (هوفنهايم)

خط الدفاع: والديمار أنتون (شتوتجارت) - بينجامين هينريش (لايبزيج) - جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ) - روبن كوخ (اينتراخت فرانكفورت) - ماكسيميليان ميتلشتيت (شتوتجارت) - ديفيد راوم (لايبزيج) - أنطونيو روديجر (ريال مدريد) - نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند) - جوناثان تاه (باير ليفركوزن)

خط الوسط: روبرت أندريش (باير ليفركوزن) - كريس فيهريش ( شتوتجارت) - باسكال جروس (برايتون) - إلكاي جوندوجان (برشلونة) توني كروس (ريال مدريد) - جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) - ألكسندر بابلوفيتش (بايرن ميونيخ) - ليروي ساني (بايرن ميونيخ) - فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

خط الهجوم: نيوكلاس فولكروج (بوروسيا دورتموند) - كاي هافيرتز (أرسنال) توماس مولر (بايرن ميونيخ) - دينيز أونديف (شتوتجارت) - ماكسيميليان بيير (هوفنهايم)

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