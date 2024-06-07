لا يفوتك هذا المساء| وباء الكوليرا الفتاك يظهر فى غزة.. وإدراج إسرائيل بـ«قائمة العار» الدولية

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية 2024 بـ«المواد خارج المجموع».. الإثنين المقبل

بدأت مراكز توزيع الأسئلة بمديريات التربية والتعليم فى المحافظات استقبال صناديق أسئلة اختبارات الثانوية العامة فى غرف محكمة الإغلاق بالشمع الأحمر، تحت حراسة أمنية مشددة، إلى جانب تفعيل كاميرات المراقبة، استعدادًا لتوزيعها على الإدارات التعليمية، فجر بعد غدٍ الإثنين الموافق ١٠ يونيو الجارى، موعد انطلاق ماراثون الامتحانات للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، فى جميع أنحاء الجمهورية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4729914

متحدث "أونروا" يحذر من ظهور وباء الكوليرا الفتاك في قطاع غزة

قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن المستلزمات الطبية تنفذ والوقود غير متوافر ولدينا مشكلة كبرى في الحصول على المياه، مشيرا إلى أن مياه الصرف الصحي تسللت إلى المياه الجوفية في قطاع غزة، وأتوقع ظهور مرض الكوليرا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وغياب المياه الصالحة للشرب. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4729939

رسميا.. إدراج إسرائيل بـ«قائمة العار» الدولية

قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أدرج الجيش الإسرائيلي ضمن قائمة عالمية للجناة المرتكبين لانتهاكات بحق الأطفال، واصفا القرار بأنه "مخز". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4729876

بعد ضمها لـ"قائمة العار".. الخارجية الإسرائيلية تبحث الرد على قرار الأمم المتحدة

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن الخارجية الإسرائيلية بدأت بحث وسائل الرد الممكنة على قرار الأمم المتحدة ضم إسرائيل إلى القائمة السوداء، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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هربًا من الحر.. غرق شاب في نهر النيل بالعياط

لقي شاب مصرعه غرقًا بنهر النهيل جنوب الجيزة، اليوم الجمعة، تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة غرق بدائرة مركز العياط، ودفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع مأمور المركز. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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التحقيق مع عاطل يستغل الفتيات فى الأعمال المنافية للآداب بسوهاج

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع قواد سوهاج لاتهامه باستغلال الفتيات فى الأعمال المنافية للآداب وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم. كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة سوهاج) باستغلال السيدات في.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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ميكالي يعلن تشكيل المنتخب الأوليمبي لمواجهة كوت ديفوار وديًا

أعلن روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، تشكيل فريقه لمواجهة كوت ديفوار في المباراة التي ستجمع الفريقين بعد قليل. ويلتقي الفريقان بعد قليل خلال معسكر الفراعنة ضمن الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

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