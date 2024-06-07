الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا السبت.. وزارة الثقافة تطلق فعاليات المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

تُطلق وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، غدًا السبت الموافق 8 يونيو، الدورة السادسة والأربعين للمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، والدورة السادسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، في حدث متزامن وليلة استثنائية لدعم الحركة المسرحية المصرية.

وتنطلق فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية  في تمام السابعة مساءً بمسرح السامر بالعجوزة، وتستمر حتى 29 يونيو، يُفتتح المهرجان بالعرض المسرحي “جميلة” لفرقة بورسعيد، ويُشارك في المهرجان 26 عرضًا مسرحيًا مُختارًا من بين 116 عرضًا، تُقدم جميعها مجانًا للجمهور، وتُنظم الفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

في السياق ذاته، تُقام الدورة السادسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي في التاسعة مساءً بمركز الهناجر للفنون الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش ويترأسه المخرج خالد جلال.

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وقد وافقت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني على زيادة عدد العروض المتنافسة إلى اثني عشر عرضًا، تُقدم على مسارح مركز الإبداع الفني، مركز الهناجر للفنون، ومسرح الغد، وذلك تقديرًا لتميز العروض المشاركة.

تستمر عروض مواسم المسرح الجامعي حتى يوم الجمعة 14 يونيو.

وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وزارة الثقافة مسارح مركز الإبداع الفني مركز الابداع الفني

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