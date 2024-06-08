السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس شركة تسلا: ماسك قد يتنحى عن شركة صناعة السيارات الكهربائية

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أثار روبين دينهولم رئيس  شركة تسلا، احتمال تنحي إيلون ماسك عن شركة صناعة السيارات الكهربائية إذا لم يدعم المساهمون حزمة رواتب الرئيس التنفيذي البالغة 56 مليار دولار (44 مليار جنيه استرليني)، قائلًا إن هناك "أماكن أخرى" يمكن أن يقضي فيها رجل الأعمال وقته.

وقال دينهولم في رسالة إلى المستثمرين، إن تصويت الأسبوع المقبل على أكبر صفقة أجور في تاريخ الشركات الأمريكية "من الواضح أنه لا يتعلق بالمال"؛ لأن ماسك سيظل واحدًا من أغنى الأشخاص على هذا الكوكب بغض النظر عن النتيجة.

وأضاف دينهولم: "إن ماسك يمكنه الابتعاد عن تسلا، أو قضاء وقت أقل في الشركة، إذا كان التصويت في 13 يونيو ضده"، حسب صحيفة "الجارديان" اليوم الجمعة.

وتابع: "ما أدركناه في عام 2018 وما زلنا ندركه اليوم هو أن الشيء الوحيد الذي لا يملكه إيلون بالتأكيد هو الوقت غير المحدود، كما أنه لا يواجه أي نقص في الأفكار والأماكن الأخرى التي يمكنه فيها إحداث فرق مذهل في العالم"، "نريد أن تكون هذه الأفكار، وتلك الطاقة، وهذا الوقت في تسلا، لصالحكم، يا أصحابنا، لكن هذا يتطلب الاحترام المتبادل".

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توصيات لمستثمرى تسلا بالتصويت ضد حزمة رواتب إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار

صفقة رواتب الرئيس التنفيذي لـ"تسلا"

ووافق المستثمرون على صفقة دفع ماسك الأصلية البالغة 56 مليار دولار (44 مليار جنيه إسترليني) في عام 2018، لكن تم إبطالها من قبل القاضي في يناير، مما أجبر مجلس الإدارة على مطالبتهم بالتصديق عليها مرة أخرى.

وتشمل اهتمامات ماسك التجارية الأخرى شركة الصواريخ SpaceX، وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI، ومنصة التواصل الاجتماعي "X". 

وتبلغ ثروة ماسك 203 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج، مما يجعله ثالث أغنى شخص في العالم.

وفي الشهر الماضي، أوصت شركة  ISS، وهي شركة استشارية كبرى بالوكالة، المساهمين بالتصويت ضد الحزمة، ووصفت التعويضات بأنها مفرطة. 

وأوصت شركة جلاس لويس، وهي شركة استشارية أخرى، بالتصويت ضد القرار، وقال بيلي جيفورد، أحد أكبر 15 مستثمرًا في شركة تسلا، إنه يخطط لدعم الحزمة، في حين قال كالبرز، صندوق التقاعد العام الأمريكي وأحد أكبر 25 مساهمًا، إنه يخطط للتصويت ضدها.

روبين دينهولم شركة تسلا ماسك حزمة رواتب الرئيس التنفيذي المساهمون

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