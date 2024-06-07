حبس المتهمين بسرقة التكاتك فى المطرية

قررت نيابة المطرية، حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة "التكاتك" بمحيط منطقتي المرج والمطرية.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين

وأقر المتهمين بسرقة "التكاتك" وذلك بغرض تغيير ملامحهم وبيعهم والتربح والكسب غير المشروع منهم، وأقروا بارتكاب واقعتي سرقة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية من أحد الأشخاص يفيد بسرقة التوك توك الخاص به أمام محل سكنه، وتبين صحة البلاغ وباجراء التحريات الأمنية تم ضبط المتهمين وبسؤالهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.