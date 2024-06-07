الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع 3 أطفال غرقًا فى بنى سويف

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

لقي 3 أطفال مصرعهم، غرقا بالمياه، فى واقعتين منفصلتين بمركز سمسطا جنوب غربي بنى سويف وتم نقلهم لمشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وفى الواقعة الأولى تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع طفلين أبناء عمومة غرقا بالمياه، وتم التوجيه بسرعة استخراجهما ونقلهما إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

استقبلت مستشفي سمسطا المركزي الطفلين، وهما "مصطفي.س.ا" 5 سنوات ونجل عمه "عمر.ا.ا" 7 سنوات ومقيمان بقرية نزلة الديب التابعة لدائرة المركز وتم إيداعهما بمشرحة المستشفى.

وفى الواقعة الثانية تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع طفل غرقا فى المياه، وتم التوجيه بسرعة استخراج الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

استقبلت مستشفى سمسطا المركزي جثة طفل يدعى "أحمد.ا.م" 9 سنوات، وتم إيداعه بمشرحة المستشفى.

بني سويف نزلة الديب سمسطا جثة طفل

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