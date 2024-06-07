المنتخب إلى غينيا بيساو بطائرة خاصة.. ومخاوف من الرطوبة والنجيل الصناعى

غادرت بعثة منتخب مصر مطار القاهرة، مساء أمس، على متن طائرة خاصة، إلى غينيا بيساو، استعدادًا لمواجهة منتخب بلادها، مساء بعد غدٍ، على ملعب «٢٤ سبتمبر» فى العاصمة بيساو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٤، وذلك عقب قرار تأجيل السفر لمدة ٢٤ ساعة، فى ظل المجهود الكبير الذى بذله اللاعبون فى مباراة بوركينا فاسو.

ورفض حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، زيادة الحمل البدنى على لاعبى «الفراعنة»، قبل مواجهة غينيا بيساو. وخاض لاعبو المنتخب تدريبات خفيفة، أمس.

واكتفى حسام حسن باستشفاء للاعبين الذين شاركوا فى مباراة بوركينا فاسو، بينما خاض البدلاء تدريبات عادية، لتجنب تعرض أى لاعب للإرهاق أو الإصابات، خاصة فى ظل مجهود السفر إلى غينيا بيساو، وارتفاع نسبة الرطولة هناك، وضيق الوقت بين المباراتين. ورغم أن درجة الحرارة فى غينيا بيساو مقبولة إلى حد ما، وتتراوح بين ٣٣ و٣٤، تعتبر العقبة الأكبر التى ستواجه الجهاز الفنى ولاعبى منتخب مصر هى ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل يكاد يكون غير محتمل، إذ تصل إلى ٨٥٪، وهو معدل مرتفع للغاية لم يعتد عليه لاعبو «الفراعنة».

ويخوض لاعبو منتخب مصر تدريبًا واحدًا فى غينيا بيساو، على أرضية الملعب الذى يحتضن المباراة، وهو من النجيل الصناعى، ما أصاب الجهاز الفنى بالقلق، خاصة مع ارتفاع الرطوبة المتوقع أن يؤثر على مستوى اللاعبين.

وتحدث حسام حسن مع لاعبيه حول أهمية الفوز على غينيا بيساو، أو التعادل على أقل تقدير، حتى يظل المنتخب الوطنى محافظًا على فارق النقاط فى المجموعة.

ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد ٥ نقاط، ويسعى جاهدًا لاستغلال إقامة المباراة على ملعبه، من أجل عرقلة مسيرة «الفراعنة» المتصدر بـ٩ نقاط، ومنعه من زيادة فارق النقاط، فى ظل وجود ٦ مواجهات أخرى لكل منتخب، إلى جانب مباراة الإثنين.