الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المنتخب إلى غينيا بيساو بطائرة خاصة.. ومخاوف من الرطوبة والنجيل الصناعى

منتخب مصر
منتخب مصر

غادرت بعثة منتخب مصر مطار القاهرة، مساء أمس، على متن طائرة خاصة، إلى غينيا بيساو، استعدادًا لمواجهة منتخب بلادها، مساء بعد غدٍ، على ملعب «٢٤ سبتمبر» فى العاصمة بيساو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٤، وذلك عقب قرار تأجيل السفر لمدة ٢٤ ساعة، فى ظل المجهود الكبير الذى بذله اللاعبون فى مباراة بوركينا فاسو.

ورفض حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، زيادة الحمل البدنى على لاعبى «الفراعنة»، قبل مواجهة غينيا بيساو. وخاض لاعبو المنتخب تدريبات خفيفة، أمس.

واكتفى حسام حسن باستشفاء للاعبين الذين شاركوا فى مباراة بوركينا فاسو، بينما خاض البدلاء تدريبات عادية، لتجنب تعرض أى لاعب للإرهاق أو الإصابات، خاصة فى ظل مجهود السفر إلى غينيا بيساو، وارتفاع نسبة الرطولة هناك، وضيق الوقت بين المباراتين. ورغم أن درجة الحرارة فى غينيا بيساو مقبولة إلى حد ما، وتتراوح بين ٣٣ و٣٤، تعتبر العقبة الأكبر التى ستواجه الجهاز الفنى ولاعبى منتخب مصر هى ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل يكاد يكون غير محتمل، إذ تصل إلى ٨٥٪، وهو معدل مرتفع للغاية لم يعتد عليه لاعبو «الفراعنة».

ويخوض لاعبو منتخب مصر تدريبًا واحدًا فى غينيا بيساو، على أرضية الملعب الذى يحتضن المباراة، وهو من النجيل الصناعى، ما أصاب الجهاز الفنى بالقلق، خاصة مع ارتفاع الرطوبة المتوقع أن يؤثر على مستوى اللاعبين.

وتحدث حسام حسن مع لاعبيه حول أهمية الفوز على غينيا بيساو، أو التعادل على أقل تقدير، حتى يظل المنتخب الوطنى محافظًا على فارق النقاط فى المجموعة.

ويحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد ٥ نقاط، ويسعى جاهدًا لاستغلال إقامة المباراة على ملعبه، من أجل عرقلة مسيرة «الفراعنة» المتصدر بـ٩ نقاط، ومنعه من زيادة فارق النقاط، فى ظل وجود ٦ مواجهات أخرى لكل منتخب، إلى جانب مباراة الإثنين.

الأكثر قراءة

التشخيص المبدئى لإصابة وسام أبوعلى

شواطئ الجمهورية «كاملة العدد» هربًا من ارتفاع درجات الحرارة.. والأسعار فى المتناول

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

رسميا.. إدراج إسرائيل بـ«قائمة العار» الدولية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

مصدر بالمنتخب يكشف حقيقة معاقبة إمام عاشور بعد تصرفه فى لقاء بوركينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «1-3»

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

4 ملفات تهدد بإسقاط حكومة نتنياهو خلال أيام

أيادى «الموساد» فى لاهاى

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"