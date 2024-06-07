باحث سياسى: نتنياهو يحاول مراوغة "بايدن" والتحايل على مقترح وقف الحرب

قال يحيى حرب، الباحث السياسي، إننا نلاحظ بأن إسرائيل تستمر بارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، التي كان آخرها مجزرة مخيم النصيرات، مؤكدًا أن هذه الطريقة الإسرائيلية أصبحت مكشوفة الآن للجميع وهي التفاوض في ظل ارتكاب الجرائم والمجازر وليس في إطار التمهيد حتى لما يعرف بالتهدئة.

وأضاف "حرب"، خلال استضافته على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بنيامين نتنياهو يريد أن يراوغ ويخادع الرئيس الأمريكي جو بايدن ويحتال على الوثيقة.

وأشار، إلى أن كل التقارير حتى من مصادر غربية ومصادر مستقلة بأن الحكومة الإسرائيلية التي قال الرئيس بايدن إنها قبلت بهذه الصفقة لوقف إطلاق النار هي في الحقيقة لم تقبل بها، بل تحاول فقط أن تنحني أمام عاصفة قوية من الضغوط الأمريكية والضغوط الدولية والضغوط العربية.

ونوه، أن بنيامين نتنياهو يريد أن يتملص ويخادع الرئيس الأمريكي ويحتال على هذه المقترح، وأكبر دليل على ذلك استمرار القصف والمجازر بحق الشعب الفلسطيني.

