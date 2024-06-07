إحالة المتهم بقتل صديقه فى المرج للجنايات

قررت نيابة المرج إحالة المتهم بقتل صديقه للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالتخلص من صديقه بإنهاء حياته رميًا بالرصاص باستخدام فرد خرطوش؛ بسبب اقتراض المجني عليه مبلغ مالي منه وعجزه عن سداده، في المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا بمقتل شخص بالرصاص بدائرة القسم، فانتقلت أجهزة الأمن، وتبين من الفحص والتحري أن وراء ارتكاب الجريمة كهربائي تم ضبطه والسلاح المستخدم في الحادث.

وأقر أمام رجال الأمن ارتكابه الجريمة وقتله صديقه بفرد خرطوش، بسبب إقراضه المجني عليه مبلغًا ماليًا وعجزه عن سداده فقرر التخلص منه، تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.