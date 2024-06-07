الجمعة 07 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث "أونروا" يحذر من ظهور وباء الكوليرا الفتاك فى قطاع غزة

أونروا
أونروا

قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن المستلزمات الطبية تنفد والوقود غير متوافر ولدينا مشكلة كبرى في الحصول على المياه، مشيرا إلى أن مياه الصرف الصحي تسللت إلى المياه الجوفية في قطاع غزة، وأتوقع ظهور مرض الكوليرا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وغياب المياه الصالحة للشرب.

وأضاف عدنان أبوحسنة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"على قناة الحدث اليوم، للأسف الشديد لا مكان آمنا في قطاع غزة، سواء كان تابعا للأم المتحدة أو غيرها، كل الأماكن خطرة وكل موظفي أونروا يواجهون خطر الموت، لافتا إلى أن المشافي في غزة تحولت إلى عيادات.

وتابع المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 450 نازحا داخل مباني الوكالة، رغم أننا نعلم الجانب الإسرائيلي مرتين يوميا عن إحداثيات المدارس التابعة لنا.

الأونروا عدنان أبو حسنة خط أحمر

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