أمين الفتوى: القرآن الكريم منهج حياة.. والسنة تبين تفاصيل العبادات

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من عظمة العبادة، أن الله سبحانه وتعالى بين بعض ما يتعلق بها في القرآن الكريم، لافتًا إلى أن القرآن الكريم وحده لا يكفي لبيان تفاصيل العبادات.

وأضاف الشيخ عويضة عثمان خلال لقائه ببرنامج "الدنيا بخير" الذي تقدمه الإعلامية لمياء عبدالحميد، عبر قناة الحياة، أن القرآن الكريم منهج حياة يدلنا على الصلاة، والسنة تبين لنا كيفية أدائها، كما أن القرآن الكريم يدلنا على الصوم ويبين فضله والسنة تفصله، كذلك يدلنا على الزكاة لكننا لا تعرف الأنصبة وزكاة الحيوان ولا زكاة الزروع، لكن تأتي السنة وتفصل هذا، وكذلك الحج، فالسنة بينت عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم "خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا".